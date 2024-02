“Avete le mani sporche di sangue”, social a processo negli Usa

Big Tech e gli abusi sui minori: il tema è ovviamente sentito anche da questa parte dell’Oceano Atlantico. Negli Stati Uniti il dibattito è andato oltre il livello di guardia, mentre il Parlamento europeo ancora deve accomodarsi al tavolo dei negoziati con gli stati membri per stilare la veste finale della legge per stabilire norme efficaci, prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori online, proteggendo al tempo stesso la privacy: sono previsti controlli parentali obbligatori, meccanismi di segnalazioni degli utenti, obblighi per il fornitore a utilizzare tecnologie specifiche per il rilevamento di materiale esistente e di nuova pubblicazione contenente abusi sessuali sui minori e un centro europeo per la protezione dell’infanzia.

“I vostri prodotti uccidono le persone. Avete le mani imbrattate di sangue” ha detto il presidente della Commissione Giustizia ai CEO di Facebook, Tiktok, X, Snapchat, Discord. Il tono è stato tale che Mark Zuckerberg, il patron di Meta (che nell’ultimo trimestre del 2023 passa da 4,6 a 14,5 miliardi di profitti), è stato praticamente costretto a scusarsi davanti alle famiglie delle vittime dei social media, proprio nei giorni del 20esimo compleanno di Facebook (arrivò negli Usa il 4 gennaio 2004). Lo stesso Zuckerberg ha sottolineato di aver destinato oltre 20 miliardi di dollari, assumendo decine di migliaia di dipendenti, per rafforzare le sue piattaforme contro gli abusi online sui minori. Anche l’amministratore delegato di Tik Tok, Shou Zi Chew, ha raccontato dei due miliardi di investimenti contro gli abusi online, oltre ai 40 mila addetti (la piattaforma conta 170 milioni di utenti mensili negli Stati Uniti), mentre per X è stata annunciata la creazione di un nuovo dipartimento per la moderazione dei contenuti. Anche il Ceo di Snap, Evan Spiegel, si è scusato con le famiglie i cui figli sono morti dopo aver acquistato farmaci su Snapchat.