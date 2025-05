“Sotto effetto di droghe durante la campagna elettorale di Trump”. Musk (non) risponde alle accuse del “The New York Times” – IL VIDEO

Elon Musk, nel corso della sua ultima conferenza stampa da capo del Doge, al fianco del presidente statunitense Donald Trump, (non) ha risposto alle accuse del “The New York Times” che, poche ore prima, aveva parlato dell’uso di “molte sostanze stupefacenti” (Ecstasy, funghi psichedelici e soprattutto ketamina ma non solo) da parte di Musk durante la campagna elettorale del tycoon per il “Trump bis”.

Musk, che indossa la maglia in stile “Il Padrino” (“The Godfather”) – scritta trasformata però per l’occasione, con un gioco di parole, in “The Dogefather” (“Il padre del Doge”) – ha parlato delle “bugie” del “The New York Times” sul Russia-gate. E, di conseguenza, della sua “poca credibilità”.

di Mario Catania