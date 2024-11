Spagna: gettato fango contro re Felipe al grido di “assassino”

“Assassini!”. Così il re di Spagna Felipe IV e il premier spagnolo Pedro Sanchez sono stati contestati a Paiporta, una dei Paesi più colpiti dall’alluvione nella regione di Valencia dove si registrano finora oltre duecento morti. Come si vede dalle immagini diffuse in diretta dalla televisione spagnola Rtve, la tensione al passaggio dei reali è altissima e i cittadini scesi in strada hanno gettato fango contro il re.

Il dispositivo di sicurezza tenta di proteggere la delegazione reale, dopo che il protocollo è stato violato. Le persone hanno oltrepassato il cordone che era stato stabilito attorno ai reali. Per garantire la sicurezza stanno intervenendo agenti della Polizia Nazionale a cavallo, oltre a membri della Guardia Civil. Un gruppo di persone grida in coro “dov’è Pedro Sánchez?”. Il re vuole continuare la visita e cerca di ascoltare un cittadino dopo averne consolato un altro. I vestiti del re sono macchiati di fango.