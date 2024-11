Spagna, incendio in una Rsa: 10 morti e 1 ferito

Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 5 a Jardines de Villafranca, non sono ancora chiare le conseguenze dell’incendio

Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 5 a Jardines de Villafranca, non sono ancora chiare le conseguenze dell’incendio

Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 5 a Jardines de Villafranca, non sono ancora chiare le conseguenze dell’incendio

Il rogo è scoppiato questa mattina intorno alle 5 a Jardines de Villafranca, non sono ancora chiare le conseguenze dell’incendio

Sono dieci le persone morte e almeno una rimasta ferita a seguito di un incendio scoppiato all’alba in una residenza per anziani a Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), in Spagna. Nella struttura erano ospitati 82 anziani.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo nella Rsa, dove le squadre dei vigili del fuoco di Saragozza sono accorse insieme alle ambulanze, ai servizi di emergenza, alle pattuglie della guardia civile e ai volontari della Protezione Civile, per evacuare gli ospiti della struttura sopravvissuti all’incendio. Gli anziani sono stati trasferiti negli ospedali di Royo Villanova, Miguel Servet e Clinico Universitario, della Regione.

Di Matilde Testa