Stati Uniti: crolla il ponte di Baltimora dopo l’urto di una nave cargo

A Baltimora, nello Stato americano del Maryland, il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato in pochi secondi dopo che una nave cargo ha urtato contro uno dei piloni

A Baltimora, nello Stato americano del Maryland, il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato in pochi secondi dopo che una nave cargo ha urtato contro uno dei piloni

A Baltimora, nello Stato americano del Maryland, il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato in pochi secondi dopo che una nave cargo ha urtato contro uno dei piloni

A Baltimora, nello Stato americano del Maryland, il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato in pochi secondi dopo che una nave cargo ha urtato contro uno dei piloni

Tragedia negli Stati Uniti: a Baltimora, nello Stato americano del Maryland, il ponte Francis Scott Key Bridge è crollato in pochi secondi dopo che una nave cargo ha urtato contro uno dei piloni. Almeno sette veicoli e un camion sarebbero precipitati in acqua; si temono diversi morti e feriti. Secondo i primi aggiornamenti, sarebbero almeno 20 le persone (tutti operai) disperse in acqua.

di Mario Catania