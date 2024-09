Spaccati americani 

Il giorno dopo il duello tv fra Donald Trump e Kamala Harris sull’Abc a tener banco in Usa è l’endorsement della cantante Taylor Swift per la candidata democratica

Childless Cat Lady. Una gattara senza figli che voterà per Kamala Harris «perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che le sostenga». Il giorno dopo il duello tv fra Donald Trump e Kamala Harris sull’Abc – con il tycoon che non è riuscito a replicare il successo avuto contro Joe Biden nel faccia a faccia sulla Cnn – a tener banco in Usa è l’endorsement della cantante Taylor Swift per la candidata democratica.

Quanto allo spettacolo della sfida tv non è stato stavolta a favore di Trump, preso spesso in contropiede dall’incalzare della ex procuratrice Harris. La domanda adesso è se dopo il confronto televisivo cambierà qualcosa nei sette Stati Usa in bilico, dove si consuma un testa a testa fra Trump e Harris, la vera istantanea d’una nazione spaccata letteralmente a metà. Elon Musk, che sta con Trump, ha elogiato la performance della Harris restando però dalla parte di The Donald, sino al punto da rispondere alla Swift: «Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti». Spaccati d’America.

di Massimiliano Lenzi