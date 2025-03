Terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania. In Thailandia crolla un palazzo in costruzione a Bangkok: 43 dispersi – IL VIDEO

Un terremoto devastante di magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania centrale questa mattina, seminando morte e distruzione in tutto il Sud Est asiatico. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia e Cina meridionale. A Bangkok, a oltre 1.400 chilometri di distanza dall’epicentro, è crollato un grattacielo in costruzione: le autorità cercano 43 dispersi. Le autorità Thailandesi hanno ordinato l’immediata evacuazione di tutti gli edifici e i negozi per il timore di cedimenti strutturali e di nuove scosse. Poco dopo la prima, infatti, se ne è registrata una seconda di magnitudo 5.5. Anche la metropolitana della capitale è stata chiusa.

Poco si sa sulla situazione birmana, anche a causa delle gravi carenze infrastrutturali che rendono in questo momento complicati i soccorsi e la raccolta di informazioni. Ci sarebbero almeno 20 morti a Mandalay, rimasti intrappolati nella moschea dove si stava svolgendo la preghiera del venerdì.

L’epicentro è stato individuato a 17 chilometri di profondità, classificando il terremoto come superficiale. E per questo più pericoloso di quelli profondi. L’energia rilasciata è infatti molto maggiore e prossima alla superficie terrestre, provocando scosse più forti e maggiori danni alle strutture. La Birmania, a causa della collisione tra le placche eurasiatica e indo-australiana, è un’area con un elevato livello di pericolosità sismica. Secondo i parametri dei terremoti dell’International Seismological Centre, nel Paese e nelle sue vicinanze si sono verificati ogni anno circa 140 eventi con magnitudo maggiore o uguale a 3.0, dal 1990 al 2019.

Di Umberto Cascone