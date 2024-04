Terremoto a New York, la reazione al Consiglio di sicurezza Onu

Scossa di magnitudo 4.7 ha colpito il New Jersey fino a New York, con l’interruzione momentanea persino della riunione del Consiglio di sicurezza Onu

Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito questa mattina gli Stati Uniti: l’epicentro è stato individuato nel New Jersey ma le scosse sono state nitidamente avvertite anche a New York.

La telecamera che riprende la riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha iniziato, come si vede nel video, a tremare. In quel momento il discorso della presidente e Ceo di Save The Children, Janti Soeripto, viene interrotto tra gli sguardi straniti e impauriti dei presenti.

Chi è accanto a lei sdrammatizza: «Le tue parole stanno facendo tremare la terra». Soeripto ride e poi riprende il suo intervento con il permesso della presidente di turno del Consiglio.

di Raffaela Mercurio