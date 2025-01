Tregua a Gaza, Ben Gvir e i suoi lasciano il governo. Netanyahu parla alla nazione alle 19:30 e incalza Hamas

Tregua ancora in bilico: Netanyahu accusa Hamas di non aver comunicato i nomi degli ostaggi da liberare. E l’estrema destra lascia il governo

Tregua ancora in bilico: Netanyahu accusa Hamas di non aver comunicato i nomi degli ostaggi da liberare. E l’estrema destra lascia il governo

Tregua ancora in bilico: Netanyahu accusa Hamas di non aver comunicato i nomi degli ostaggi da liberare. E l’estrema destra lascia il governo

Tregua ancora in bilico: Netanyahu accusa Hamas di non aver comunicato i nomi degli ostaggi da liberare. E l’estrema destra lascia il governo

Alla fine le annunciate dimissioni sono arrivate. Il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, leader del partito messianico di estrema destra “Otzma Yehudit”, ha confermato che lascerà il governo israeliano in concomitanza dell’entrata in vigore della tregua, previsto per domani alle 8:30. Con lui se ne vanno anche altri due ministri e i presidenti di due comitati della Knesset (il parlamento israeliano). «L’accordo con i terroristi di Hamas – ha fatto sapere Ben Gvir – è scandaloso».

Resta bene incollato alla sua poltrona, invece, l’altro ministro di estrema destra profondamente insoddisfatto dall’accordo, Bezalel Smotrich. «Sono risolutamente contrario all’accordo sugli ostaggi«, ha detto. Ma, a differenza di Ben Gvir, sarebbe rimasto soddisfatto dalle successive decisioni di Netanyahu: «Il governo si è impegnato a cambiare completamente il metodo di guerra per arrivare alla graduale presa del controllo dell’intera Striscia di Gaza». Sarebbe la prima conferma ufficiale della volontà israeliana di riprendere i combattimenti dopo i 42 giorni di tregua.

Intanto si accendono scintille sugli ostaggi, segno che la tregua è ancora lontana dall’essere garantita. Hamas ha fatto sapere che 25 dei 33 prigionieri che rilascerà sono ancora in vita. E che il primo scambio dovrebbe avvenire domani alle 16, e interesserà tre donne. Ma Netanyahu, annunciando un intervento pubblico per le 20.30 circa (le 19:30 italiane), ha attaccato i miliziani. L’accordo, infatti, prevede che Hamas comunichi i nomi degli ostaggi 24 ore prima del rilascio. Cosa che, stando a quanto afferma il premier, non avrebbe ancora fatto. «Non proseguiremo con il piano finché non riceveremo l’elenco degli ostaggi che saranno liberati, come concordato – ha fatto sapere Tel Aviv in una nota – Israele non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di Hamas».

Di Umberto Cascone