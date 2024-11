Tregua in Libano: residenti fanno ritorno creando ingorghi nelle strade

Ingorghi in Libano: a causa del conflitto e del conseguente cessate il fuoco annunciato ieri da Benjamin Netanyahu

Ingorghi in Libano: a causa del conflitto e del conseguente cessate il fuoco annunciato ieri da Benjamin Netanyahu, le persone sfollate nel Libano meridionale stanno ora cercando di tornare nelle proprie case, creando un traffico intenso sulle strade. Un ritorno avvenuto nonostante l’esercito israeliano abbia intimato i residenti di non tornare finché non sarebbe stato sicuro farlo.

Nelle immagini a seguire, invece, le conseguenze dei bombardamenti degli attacchi israeliani nella periferia a sud di Beirut, avvenuti ieri prima dell’annuncio ufficiale della tregua. Nel video, i soccorritori setacciano le macerie nella speranza di salvare dei sopravvissuti.



Di Matilde Testa