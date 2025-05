Trump a Ramaphosa: “In Sudafrica togliete le terre ai bianchi e li uccidete”. E i media “idioti che non ne parlano” – IL VIDEO

“Trappola” del presidente statunitense Donald Trump al suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa, invitato nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il tycoon, durante l’incontro, parla del “gen0cidio” nei confronti dei bianchi che è in atto in Sudafrica dove “le loro terre (dei bianchi, ndr.) vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla”.

Ramaphosa afferma che gli atti di violenza di cui parla The Donald sono opera di “una minoranza di estremisti. E non è la linea del governo”.

Trump se la prende poi con i giornalisti, con la stampa, con i media. “La situazione in Sudafrica è molto seria ma la stampa non ne parla perché sono tutti come quell’idiota” afferma il tycoon indicando un giornalista che gli aveva fatto una domanda sull’aereo del Qatar che diventerà il nuovo Air Force One.

di Mario Catania