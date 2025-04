Trump attacca (di nuovo) Zelensky: “Prolunga sterminio”

Continuano i deliri del presidente americano Donald Trump. Poche ore fa, il presidente Usa ha attaccato duramente su Truth il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il suo rifiuto nel riconoscere la Crimea come russa. Trump lo ha definito un uomo “senza carte da giocare”.



“Sono dichiarazioni incendiarie come quelle di Zelensky che rendono così difficile risolvere questa guerra. Non ha nulla di cui vantarsi! La situazione per l’Ucraina è disastrosa: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese”. Così scrive il tycoon, sostenendo che “la dichiarazione rilasciata oggi da Zelensky non farà altro che prolungare il ‘campo di sterminio'”.

​

​Non da meno il vice del presidente Usa, JD Vance. Anche lui ha evocato la necessità di concessioni territoriali da parte di Kyiv per ottenere un accordo. Solo mercoledì ha invitato l’Ucraina ad accettare una proposta di pace americana che rispecchia fedelmente le richieste russe. Tra le richieste: il “congelamento” delle linee territoriali nella guerra dei tre anni e l’accettazione dell’annessione della Crimea da parte della Russia. Oltre al divieto per l’Ucraina di entrare a far parte della Nato.



È la prima volta che un funzionario statunitense presenta pubblicamente un accordo per il cessate il fuoco in termini così netti. Persino durante un viaggio in India, Vance ha detto che gli Usa si ritireranno dal processo di pace se sia l’Ucraina che la Russia rifiuteranno di accettare le condizioni americane. Parole che ripetono quanto dichiarato prima dallo stesso presidente americano.



“Abbiamo fatto una proposta molto esplicita sia ai russi che agli ucraini, ed è ora che dicano di sì – altrimenti gli Stati Uniti usciranno dalle trattative», ha aggiunto Vance ai giornalisti. “L’unico modo per fermare davvero le uccisioni è che gli eserciti depongano le armi e si dedichino alla costruzione di una Russia e di un’Ucraina migliori”.

Di Claudia Burgio