Trump: “Cambieremo nome al Golfo del Messico” e Hillary Clinton scoppia in una risata – IL VIDEO

Non è passata inosservata la reazione dell’ex candidata democratica Hillary Clinton alle parole del neopresidente Donald Trump sulla volontà di cambiare nome al Golfo del Messico in “Golfo d’America”. L’ex first lady è stata ripresa mentre, seduta alle spalle del tycoon, non è riuscita a trattenere le risate per poi abbassare il viso cercando di nascondere la sua reazione.

Di Matilde Testa