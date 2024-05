Usa: processo Stormy Daniels, Trump colpevole

Donald Trump è stato giudicato colpevole nel processo per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il verdetto è stato raggiunto dalla giuria al processo di New York dinanzi al quale l’ex presidente era imputato.

Trump, che diventa così il primo ex presidente condannato in un processo penale e il primo candidato alla Casa Bianca a correre da condannato, è stato giudicato colpevole di tutti e 34 i capi di imputazione contestati. La condanna, che sarà decisa in un’udienza successiva, potrà variare da una multa a quattro anni di carcere e sarà annunciata l’11 luglio alle 10 ora locale. L’annuncio arriverà a pochi giorni dall’inizio della convention repubblicana, fissato per il 15 luglio.

“Una vergogna, un processo farsa”. Così Donald Trump ha commentato il verdetto di colpevolezza della giuria al processo di New York, lasciando l’aula del tribunale. “Non abbiamo fatto nulla di sbagliato, sono innocente” ha continuato Trump, contestando ancora il verdetto di colpevolezza emesso all’unanimità dalla giuria del processo. “Il vero verdetto verrà il 5 novembre dal popolo – ha detto – Sa cosa è successo qui, tutti sanno cosa è successo qui”.

“C’è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, con il voto”. Lo ha scritto su X Joe Biden, mentre a New York veniva letto il verdetto di colpevolezza per l’ex presidente, e rimandando a un link con l’indirizzo per donare alla sua campagna elettorale.

di Ruggero Fontana