Trump contro Harvard, la perfida ‘vendetta’ del presidente dell’università

Un testo corretto come se fosse un compito in classe andato male, con “il rosso” per evidenziare gli strafalcioni grammaticali. L’ultima puntata tra l’amministrazione Trump (che ha congelato 2,2 miliardi di dollari all’ateneo) e Harvard University sta nella lettera inviata dalla segretaria all’Istruzione Linda McMahon – moglie di Vince McMahon, il guru del wrestling americano, amico del presidente degli Stati Uniti – al presidente di Harvard, Alan Garber, contenente minacce di sospensione dei fondi federali al celebre ateneo statunitense.

Il testo conterrebbe una lunga quantità di errori grammaticali, al punto che la risposta di Garber ha seguito il metodo di lavoro dei docenti del college: evidenziare i passaggi negativi con il colore rosso. Una risposta a suo modo ironica, diventata virale sui social, che secondo alcuni fonti arriverebbe direttamente da una fonte interna dell’università. L’intervento di McMahon è una tappa della campagna offensiva dell’amministrazione Trump contro le università “progressiste” o vicine alle cause pro-Palestina. Ora rischia di trasformarsi in un boomerang mediatico.

di Nicola Sellitti