Trump: “Hamas rilasci ostaggi prima del mio insediamento o sarà l’inferno. Cambieremo nome golfo del Messico, sarà d’America; non escludo forza militare per Panama e Groenlandia”

È in corso in queste ore, nella sua residenza a Mar-a-Lago, la conferenza stampa del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

In queste ore il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta tenendo una conferenza stampa direttamente dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida in cui ha dichiarato che “cancellerà immediatamente” la decisione di Joe Biden di mettere al bando le trivellazioni offshore. “Noi – ha dichiarato Trump – trivelleremo e lo faremo in molti posti e i prezzi dell’energia andranno giù fino a un livello molto basso”. Il presidente eletto ha accusato Biden di voler “bloccare le riforme” votate dai cittadini che lo hanno eletto, sostenendo: “Ereditiamo una situazione difficile, ribalterò le azioni di Biden”.

Trump ha così criticato la recente decisione del presidente uscente che ha vietato permanentemente lo sfruttamento di nuovi giacimenti di petrolio e gas offshore lungo gran parte delle coste del Paese.

Sull’economia dell’America ha poi aggiunto: “Dal 20 gennaio cambieremo l’economia molto velocemente. Abbiamo un’inflazione a un livello che non abbiamo mai avuto prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale”.

Infine ha annunciato un altro cambiamento significativo, ovvero l’intenzione di cambiare il nome al golfo del Messico: “Lo chiameremo golfo d’America, che bel nome!”.

Intanto, Trump non esclude l’ipotesi di annettere con la forza il canale di Panama e la Groenlandia. Sul conflitto in Medio Oriente, invece, ha aggiunto che se gli ostaggi nelle mani di Hamas non saranno rilasciati prima del suo insediamento, ovvero il 20 gennaio, “succederà l’inferno in Medio Oriente”.



Di Claudia Burgio