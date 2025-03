Trump ordina raid contro gli Houthi, almeno 31 morti. Il tycoon minaccia l’Iran che “risponderà”

Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato ieri “vasti raid contro gli Houthi“. E così è stato. Gli attacchi aerei a guida americana nello Yemen hanno provocato almeno almeno 31 morti Houthi e oltre 100 feriti. Questo il nuovo bilancio pubblicato dal ministero della Salute dei ribelli. Il tycoon ha seguito gli attacchi in diretta.

Gli attacchi hanno preso di mira Sanaa (la capitale), i governatorati di Saada (nord-ovest) e Al-Bayda (centro) e la città di Radaa (centro). Lo ha reso noto – su X – Anis Al-Asbahi, il portavoce del ministero.

Perché Trump attacca gli Houthi

Tutto comincia a partire dal novembre 2023 quando gli Houthi lanciano più di 100 attacchi contro le navi che consideravano legate a Israele. Ma non solo: attaccano anche le navi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Lo fanno dopo aver dichiarto di essere “solidali” con i palestinesi dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente.

Già in passato – lo ricordiamo – gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e Israele hanno colpito alcune zone controllate dagli Houthi nello Yemen. Ma, secondo le ricostruzioni, gli Houthi non si sono fermati e Trump ha deciso di attaccarli nuovamente, in maniera decisa.

Le dichiarazioni di Trump contro gli Houthi: “Stop attacchi o sarà l’inferno”

Trump ha annunciato ieri sul suo social Truth di aver ordinato all’esercito degli Usa “di lanciare un’azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen” che “hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi”.

Il tycoon ha detto agli Houthi di cessare gli attacchi. Altrimenti “l’inferno si abbatterà su di voi (sugli Houthi, ndr.) come non avete mai visto prima”.

Trump minaccia l’Iran

Inoltre, Trump ha ordinato all’Iran di “smettere immediatamente” di sostenere gli Houthi. Altrimenti l’America riterrà l’Iran “pienamente responsabile. E non saremo gentili al riguardo”. Sono le parole scritte dal tycoon su Truth.

L’Iran “risponderà” agli attacchi americani

“L’aggressione militare costituisce una flagrante violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, in particolare sul divieto dell’uso della forza e sul rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale”. Lo scrive Esmail Baghaei, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano che condanna con fermezza gli attacchi aerei contro gli Houthi yemeniti (sostenuti da Teheran).

L’attacco congiunto “è in linea con il loro continuo sostegno al ‘genocidio’ del popolo palestinese” aggiunge Baghaei, citato dall’agenzia di stampa Mehr.

di Mario Catania