Trump: “Putin è stanco della guerra”. Nove civili morti in un attacco russo a Sumy

Trump: “Putin è stanco della guerra”, così il tycoon in un’intervista esclusiva a Fox News. Nove civili rimasti uccisi in un attacco russo a Sumy. La Russia imprigiona un cittadino australiano, colpevole di essere un combattente a sostegno dell’Ucraina

“Putin è stanco della guerra in Ucraina”, a dichiararlo in un’intervista esclusiva rilasciata a Fox News è stato il presidente Usa Donald Trump. Il quale ha commentato così la ripresa dei colloqui diretti tra Russia e Ucraina, i primi dall’inizio della guerra. “Credo che Putin sia esausto da tutto questo. Non ci fa una bella figura, e lui tiene molto alla propria immagine. Non dimentichiamoci che tutto questo, secondo i piani iniziali, sarebbe dovuto finire in una settimana”, ha affermato Trump.

“Ho ottimi rapporti con Putin. Penso che possiamo raggiungere un accordo. Senza di me, non ci sarà pace”, ha aggiunto il tycoon, annunciando la possibilità di nuove sanzioni nel caso in cui i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero fallire. Sanzioni alle quali se ne aggiungerebbero altre, di tipo “secondarie”, nei confronti di quei Paesi che acquistano petrolio russo. “Sarebbe devastante per la Russia, vista la condizione attuale della loro economia – ha avvertito Trump – Ma non è quello che voglio. Preferirei un accordo”.

Intanto, nove civili sono morti e quattro sono rimasti feriti in un attacco russo ad un bus nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina. A renderlo noto su Telegram è stata l’amministrazione militare della regione colpita, pubblicando anche le foto del minibus. Un attacco descritto dalla polizia nazionale ucraina come un “cinico crimine di guerra”, mentre la Russia afferma di aver colpito una “piazza di addestramento militare a Sumy”.



Infine, un cittadino australiano catturato dai russi e colpevole di essere un combattente a sostegno dell’Ucraina è stato condannato dal tribunale russo della regione orientale di Lugansk, nell’Ucraina occupata, a 13 anni di reclusione in una colonia penale. Si tratta di Oscar Jenkins, 33enne di Melbourne. Una condanna per cui il governo australiano si è dichiarato “sconvolto”.



Di Claudia Burgio