Turisti italiani in Albania scappano senza pagare: salda Giorgia Meloni

Un gruppo di italiani in Albani non paga il conto al ristorante e fugge. Interviene l’ambasciata e a pagare è Giorgia Meloni

Il filmato mostra un gruppo di cittadini italiani, in vacanza in Albania, mentre fuggono in fretta da un ristorante situato nella città di Berat, al centro del Paese, senza aver pagato il conto. Il canale televisivo albanese Report TV ha intervistato il titolare del locale, il quale ha raccontato come una situazione del genere non si fosse “mai verificata in passato. Prima di allontanarsi, i clienti hanno addirittura elogiato la qualità dei piatti serviti”.

In seguito a questo episodio, l’ambasciata italiana in Albania ha preso a carico il pagamento dell’importo dovuto, specificando che “il debito è stato estinto tramite fondi personali della Presidente Giorgia Meloni”.