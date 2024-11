Ucraina, Borrell: “Putin risponde con attacchi a tentativi negoziato”

Il presidente russo Vladimir Putin “risponde ad ogni tentativo di parlare e di negoziare lanciando l’attacco più duro da mesi contro le infrastrutture civili” dell’Ucraina, “in particolare quelle elettriche. Ha usato un elevato numero di droni: non sembra proprio che sia intenzionato a negoziare”. Lo sottolinea l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Il 15 novembre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Federazione Russa.

In Europa “dobbiamo imparare ad usare il linguaggio della potenza. È vero oggi ancora più di cinque anni fa. Ma, per usare il linguaggio della potenza, per dimostrare di essere potenti, bisogna essere uniti” ha continuato Borrell. “Non si può essere una potenza senza essere uniti e noi troppe volte non lo siamo stati. Abbiamo discusso troppo a lungo: non si può fingere di essere una nuova potenza politica se ci vogliono giorni, settimane o mesi per raggiungere un accordo”.