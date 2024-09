Ucraina-Russia, Zelensky: “Serve pace giusta”. E incontrerà Trump

“Stiamo preparando il secondo summit per la pace, dobbiamo mettere fine a questa guerra”, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia “abbiamo bisogno di una pace giusta e dobbiamo proteggere gli ucraini dalla malvagità di Putin”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha ribadito nella dichiarazione prima del suo incontro con Kamala Harris alla Casa Bianca.

“E’ cruciale per noi essere compresi a pieno e lavorare in pieno coordinamento con gli Stati Uniti”, ha detto Zelensky. “Noi crediamo che questa guerra possa essere vinta e la pace chiusa solo con gli Stati Uniti”, ha sottolineato ancora.A sorpresa Zelensky oggi incontrerà Donald Trump, secondo quanto annunciato dal tycoon e candidato alla Casa Bianca.

Kamala Harris nell’incontro con Zelensky ha ribadito il sostegno di Washington a Kiev nella guerra contro la Russia e nel suo intervento davanti ai media, ha stigmatizzato le posizioni di Donald Trump senza nominare il candidato repubblicano alle elezioni del 5 novembre. “Per essere onesta le devo dire Mr president che c’è chi nel mio Paese vorrebbe costringere l’Ucraina a cedere gran parte del suo territorio sovrano, che chiede che accetti la neutralità e rinunci a relazioni di sicurezza con altri Paesi”, ha detto Harris sottolineando che “sono le stesse proposte di Vladimir Putin”. “E siamo chiari non sono proposte di pace, ma sono proposte di resa, pericolose e inaccettabili”, ha aggiunto.

“Gli Stati Uniti sostengono non per carità ma perché è nel nostro interesse strategico”, ha detto ancora, assicurando: “Continueremo a dare all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per avere successo sul campo di battaglia”.

“Dobbiamo difendere i nostri valori democratici e schierarci contro gli aggressori, e dobbiamo difendere l’ordine internazionale – ha aggiunto Harris – ciascuno di questi principi è in gioco in Ucraina ed è per questo che la lotta dell’Ucraina è importante per il popolo americano”.

“L’aggressione di Putin non è solo un attacco al popolo ucraino – ha continuato la vicepresidente – è anche un attacco ai principi fondamentali di sovranità e integrità territoriale. La storia ci ha mostrato – ha poi proseguito – che se noi permettiamo ad aggressori come Putin di prendere delle terre impunemente, continuano a procedere. E Putin potrebbe mettere gli occhi sulla Polonia, i Paesi Baltici e altri alleati Nato”.