Un amore che ha vinto contro la dittatura

Un amore fatto di appuntamenti di nascosto e baci rubati, sullo sfondo il sogno di una vita libera. Scappare dalla dittatura. Lì la chiamano “defezione”. La famiglia di lei ci prova, per anni. Il padre muore. Joo Kyung, la sorella e la madre alla fine ce la fanno e arrivano a Seoul. È lì che lei, in metropolitana, sembra ritrovare il suo amore perduto. Lui che è rimasto in Corea del Nord, lui che non sa neanche che lei è fuggita. Non è lui, ma quell’incontro fortuito le dà il coraggio di provare a rintracciarlo. Di chiedergli di raggiungerla. Lui alla fine prende coraggio e parte. Resterà per sei mesi in un campo per rifugiati in Corea del Sud, perché nel frattempo è arrivato anche il Covid. Ma alla fine ce la fa.