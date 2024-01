Vladimir Stalin

Chiunque oggi, in Occidente, ragioni di una trattativa diplomatica con Putin sulla guerra in Ucraina se non tiene conto di questo è, nella migliore delle ipotesi, un ingenuo. E dato che ripetere aiuta a comprendere, torniamo alle parole di Putin: «Quello che sta succedendo nelle Repubbliche baltiche ci preoccupa: è una questione relativa alla nostra sicurezza nazionale». Perché i russi, in qualunque parte del mondo si trovino, nella visione dello zar sono in Russia. Altro che tavoli e diplomazie.

Di Massimiliano Lenzi

