Yaffa Adar, l’85enne rapita da Hamas

L’orrore che irrompe in un momento di festa. Le urla, strazianti. Il volto di una ragazza fino a pochi minuti prima felice, e poi terrorizzata, trascinata via dai miliziani di Hamas. È un’immagine che sconvolge, che racconta in tutta la sua durezza quello che è avvenuto al rave di Re’im. È l’immagine di Noa, con i suoi occhi scuri, trascinata via. Noa come tanti altri. Noa che era lì per divertirsi ed è stata trasformata in ostaggio. Il bilancio cinta oltre 250 morti, ma i dispersi sono almeno 750. Rapiti, uccisi, ancora non si sa. Volti che fino a sabato erano quelli di ragazzi normali e oggi, come Noa, sono diventati loro malgrado il simbolo dell’ennesimo orrore.