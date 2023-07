Zaki è libero, l’abbraccio con la madre e la famiglia

Patrick Zaki è finalmente un uomo libero. Il giovane ha lasciato questa mattina intorno alle 12 l’edificio della Direzione di polizia di Nuova Mansura dopo aver ricevuto la grazia presidenziale.

“Sono finalmente libero, sono impaziente di tornare a vivere e spero presto di tornare in Italia”. Così ai microfoni della Rai Patrick Zaki, dopo il suo rilascio dalla stazione di polizia di Mansoura all’indomani della grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fatah al Aisi. Dopo la condanna a tre anni di carcere “ero un po’ depresso – ha detto – sono stati giorni intensi, ma per fortuna ora sono libero”. Zaki ha ringraziato “la città di Bologna, il rettore dell’Università, i cittadini di Bologna, una comunità di cui mi sento fortunato a fare parte, perché sono ormai anni che si occupano” del caso. E poi ha ringraziato “i diplomatici per il dialogo a livello internazionale che hanno intavolato e tutti coloro che in questi giorni mi sono rimasti accanto, facendo grande sforzi per ridarmi la libertà”.