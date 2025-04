Zelensky: “387 bombardamenti russi dopo annuncio tregua”

L’esercito russo ha effettuato quasi 390 bombardamenti dopo l’entrata in vigore della tregua di Pasqua, annunciata ieri dal presidente Vladimir Putin. A scriverlo questa mattina su Telegram è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.



“Tra le 18:00 di ieri (le 17:00 in Italia) e le 00:00 di oggi, si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell’esercito russo. I russi hanno utilizzato i droni 290 volte”, ha affermato il capo dello Stato.

Già ieri sera, dopo l’inizio della tregua di Pasqua, un attacco di droni nella regione di Kherson – a sud dell’Ucraina- ha ucciso un uomo di 58 anni. A riportare la notizia è Rbc-Ucraina, a seguito delle dichiarazioni del capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin.



“Si è saputo della morte di un uomo nato nel 1967, colpito ieri da un attacco nemico congiunto a Stanislav – ha affermato Prokudin -. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”. L’attacco è avvenuto intorno alle 19:00 ora locale (le 18:00 in Italia), ovvero un’ora dopo l’inizio della tregua.

Zelensky ha implicitamente riconosciuto che la tregua pasquale dichiarata dal Cremlino. Effettiva in ampie zone del fronte, ma ha anche riferito di numerose violazioni del cessate il fuoco da parte della Russia. Denunciando, inoltre, alcuni tentativi “isolati” del presidente russo di avanzare in alcune parti della zona di contatto.

“In generale, in questa mattina di Pasqua, possiamo dire che l’esercito russo sta cercando di creare l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e causare vittime all’Ucraina”. Queste le dichiarazioni del presidente ucraino, a seguito del nuovo rapporto del capo dell’esercito ucraino Oleksandr Sirski. Gli assalti sono avvenuti in diverse aree del Donetsk e in un zona del fronte di Zaporizhzhia. Il leader ucraino ha poi ribadito che l’Ucraina deporrà le armi nel momento in cui lo farà anche la Russia. Insistendo, inoltre, sulla sua proposta di estendere a 30 giorni la tregua pasquale. Infine, Zelensky ha ribadito che l’esercito ucraino continuerà ad agire “simmetricamente”, in base alla specifica situazione di combattimento in ogni area.

Di Claudia Burgio