Zelensky: “Se gli Usa tagliano gli aiuti, l’Ucraina perderà”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha dubbi: “Se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev, l’Ucraina perderà. Combatteremo – ha aggiunto – abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere”. Così Zelensky a pochi giorni dalla vittoria delle elezioni di Donald Trump, quest’ultimo, infatti, ha sempre dichiarato di essere molto scettico in merito ai soldi inviati dall’amministrazione Biden al Paese invaso dal febbraio 2022.



“L’unità tra Ucraina e Stati Uniti è la cosa più importante – ha continuato Zelensky all’emittente Fox News – Trump potrebbe influenzare Putin a porre fine alla guerra perché è molto più forte del presidente russo” ha continuato il presidente ucraino.



Nel frattempo, l’attuale presidente americano Joe Biden non molla e autorizza la fornitura di mine antiuomo all’Ucraina – a riportarlo è il Washington Post. Una mossa che rafforzerà Kiev contro l’avanzata delle truppe russe, che in questi giorni hanno intensificato gli attacchi nel Paese. Un via libera che arriva dopo l’autorizzazione della Casa Bianca all’Ucraina all’utilizzo di missili a lungo raggio per colpire Vladimir Putin.

Di Claudia Burgio