Una delle vie di uscita è quella di smettere di credere che tutte le responsabilità siano del mondo politico. La politica è espressione del Paese, non possiamo deresponsabilizzarci totalmente. Prendiamo per esempio il debito pubblico, da cui molti pensano di poter ottenere qualcosa e pochissimi pensano che sia un costo da sostenere. Un Paese in cui vi è il 30% di evasione dell’Iva e questo poi si riflette sui redditi. Il Presidente della Repubblica lo ha ricordato: “La Repubblica si regge anche sull’unità e la condivisione”. E poi, il voto elettorale, che ha perso la sua vera natura.

Il commento del direttore Davide Giacalone ospite a Coffee Break del 2 gennaio 2024.