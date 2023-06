Anni di serietà

Ci troviamo in un mondo in cui la politica consuma le sue scaramucce in giornata con scontri terribili, talk show, insulti e poi la settimana dopo il tema che aveva suscitato tante divisioni o tante animazioni sparisce, non importa più niente a nessuno e se ne crea un altro che serve a ricreare, a rigenerare – si fa per dire – gli schieramenti. In un mondo così concepito, con tanta superficialità, risultano preziose le 25 pagine del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, nel corso delle sue ultime considerazioni finali dello scorso 31 maggio.

Il commento del Direttore Davide Giacalone