Dichiarare che il mondo sarebbe migliore senza le guerre è una cosa giusta, magari non realistica ma è una buona aspirazione. Con i conflitti in corso, chiedere l’intermediazione diplomatica e il cessate il fuoco sono cose buone ma chiedere a chi è stato aggredito di dichiarare bandiera bianca è sbagliato. Perché quella resa non diminuisce i morti per guerra, ma li aumenta.



Il commento del direttore Davide Giacalone.