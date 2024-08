Caso Sharon Verzeni: possibile che nessuno sappia niente? Il commento del direttore Fulvio Giuliani

Caso Sharon Verzeni: il contesto provinciale in cui, in teoria, si dice che “tutti sanno tutto in provincia”… poi, in quest’occasione a Terno d’Isola, sembra che nessuno sappia niente. Emblematico l’esempio dell’uomo che fumava sul balcone al momento del delitto e che, finché i carabinieri non gli hanno detto che – attraverso i filmati – si vedeva chiaramente che proprio lui, quel signore, stesse fumando sul balcone in quel preciso momento, aveva dichiarato di non essere presente e di essere a dormire.

Il commento del direttore Fulvio Giuliani, ospite questa mattina a Morning News, Canale 5.