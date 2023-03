A Milano chiedere la protezione internazionale è una lotteria: ogni fine settimana, in Via Cagni, va in scena il teatro dell’assurdo. C’è un numero magico: 120. Sono i migranti che potranno entrare in questura ed esercitare i loro diritti. Tra nodi burocratici, “qualche manganellata” e scelte arbitrarie.

Servizio a cura di Francesco Maviglia