Dallara: “Non basta progettare bene le auto, serve che costino meno”

“La tensione relativa ai costi non è mai stata alta come oggi. Oltre a imparare a realizzare le automobili, dobbiamo prepararci a una nuova sfida: mantenere gli stessi prezzi di vendita nonostante l’aumento dei costi”. A pronunciare queste parole è uno che di sfide e di gare ne ha vinte parecchie: Giampaolo Dallara, una delle persone più importanti e influenti nel mondo del Motorsport che, nonostante l’inflazione e lo spettro della recessione, non si fa spaventare dal caro energia e dal caro materie prime.

Intervista a cura di Marco Mauri