In Italia è difficilissimo che si affermi una cultura del diritto, nonostante noi ne si sia stata la culla. Non si può leggere che la Francia abbia schiaffeggiato l’Italia avendo negato l’estradizione degli ex terroristi rossi, perché è stata la Corte d’appello di Parigi ad aver fatto questa scelta. Di cui per altro, ancora non si sanno le ragioni.