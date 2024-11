Bande e mutande

Siamo in un Paese in cui le banche dati istituzionali vengono regolarmente penetrate da soggetti che sarebbero autorizzati a farlo nell’adempimento del lavoro d’ufficio, ma che invece lo fanno per far scorribande e poi vendere questi dati. Banche dati che dovrebbero esser blindate e che invece sono peggio di un groviera… come accade questo?