Potremmo concentrarci fattivamente sulle cose che possono farsi: se noi consumiamo molta più energia elettrica d’estate, forse è conveniente cominciare a produrla. In modo che sia da una parte meno costoso nel tempo – perché produrre oggi un chilowatt da rinnovabile costa forse di più che da gas ma nel tempo costa di meno – e dall’altra di non produrla creando le cause per cui si alza la temperatura.