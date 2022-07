Valeriy Tkachev, vicedirettore della divisione commerciale delle ferrovie ucraine, racconta l’enorme sforzo che i treni stanno facendo per riuscire a esportare più grano possibile. Anche se i volumi di cereali che prima trasportavano le navi in partenza dai principali porti, come Odessa o Mariupol, non potranno mai essere replicati dalle ferrovie. “E non è solamente una questione di dimensioni” spiega il manager.