Enzo Carra: “Fu vera gloria? No, non lo fu”

Andrea Pamparana ripercorre la vicenda di Enzo Carra: giornalista, parlamentare e portavoce della Democrazia Cristiana. Divenne noto al grande pubblico il 4 marzo del 1993 in piena Tangentopoli. Il suo arresto, nell’aula del tribunale di Milano con i “schiavettoni” ai polsi, suscitò scalpore e polemiche. Fu vera gloria? No, non lo fu.