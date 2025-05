Fumata nera, cresce l’attesa. Le voci dei fedeli da San Pietro

È ancora nera la fumata uscita dal comignolo della Cappella Sistina. I 133 cardinali non hanno trovato ancora il nome del successore di Papa Francesco. Questo vuol dire che l’accordo non è stato trovato dopo tre votazioni, quella di ieri sera e le due di questa mattina. Si attende ora il pomeriggio: se dal comignolo uscirà una fumata intorno alle 17.30 sarà sicuramente bianca, altrimenti bisognerà attendere non prima delle 19 per capire se una decisione è stata presa o se bisognerà aspettare domani. Intanto i fedeli hanno riempito Piazza San Pietro nonostante il sole e il gran caldo, e c’è chi ê arrivato molto presto per assicurarsi un posto in prima fila.

di Giacomo Chiuchiolo