Dimostrare a Biden che in Italia i filoputiniani non contano

Marco Di Liddo, analista del CeSI, analizza la partita che si sta giocando in queste ore negli USA, dove Draghi dovrà essere bravo a dimostrare a Biden che le tante anime antiamericane tra cui si mischiano anche i filoputiniani contano poco o nulla.

Al tempo stesso dovrà mettere in chiaro come gli USA potranno sopperire il gas che non arriverà più dalla Russia. Se gli Stati Uniti sono il Paese che più di ogni altro sta aiutando l’Ucraina, è la figura di Macron a richiamare le attenzioni e a disegnare nuovi scenari di leadership nell’Unione.