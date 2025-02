Edoardo Bennato ospite a Sanremo. Il fratello Eugenio: “Merita la serata all’Ariston”

“Mio fratello a Sanremo? Davvero? Non lo sapevo, mi sta informando lei, sono reduce da una lunga tournée tra Stati Uniti e India. Ma sono davvero felice per Edoardo, resto un suo grande ammiratore. Merita questa serata all’Ariston”. Eugenio Bennato resta l’anima “popolare” del trio dei Bennato (con Edoardo e Giorgio), che ha iniziato a fare musica nel 1958 e che si è ritrovato per un brano, “Domani” nel 2017, dopo decenni di fortunati percorsi individuali.

Stasera suo fratello Edoardo sarà sul palco di Sanremo. Il rocker napoletano ci era già salito due anni fa: ospite assieme al Quartetto Flegreo, durante la serata dei duetti, ha eseguito un medley dei suoi successi con Leo Gassman, che era l’artista in gara. In precedenza, Bennato era stato ospite a Sanremo anche nel 2010. Dunque, mai a giocarsi il successo all’Ariston. Bennato canterà “Sono solo canzonette”, che è uno dei brani più rappresentativi e antisistema della sua carriera, un brano dal disco omonimo del 1980 che elogia la leggerezza delle canzoni e prende in giro – con il suo stile dissacrante – la musica che si propone di fornire risposte ai temi esistenziali della vita. Lo show di Bennato a Sanremo sarà solo l’antipasto per il pubblico in vista del docufilm scritto e diretto da Stefano Salvati che la Rai manderà in onda il 19 febbraio.

“E’ una canzone che apprezzo da sempre”, continua a raccontare Eugenio, “è ormai uno dei classici del rock italiano e sono contento che venga rivalutata la figura di mio fratello come cantautore di rottura. Il suo racconto rock è fatto di grandi intuizioni musicali e di argomenti sociali. E’ un’apertura che avviene all’Ariston”, nota Eugenio Bennato, fondatore della Compagnia di Canto Popolare, il primo e più importante gruppo di ricerca etnica e revival della musica popolare dell’Italia meridionale, scoperto da Eduardo De Filippo, che l’accolse nel suo teatro. Il suo LP più famoso è stato “Brigante se more” (1979), contenente brani sul brigantaggio meridionale ancora oggi estremamente popolari tra il pubblico giovanile. Bennato a Sanremo si è esibito in due occasioni: l’ultima nel 2008, con il brano solista “Grande Sud”, con Pippo Baudo come direttore artistico della kermesse sanremese.

Il grande Maestro della musica popolare italiana poi ammette: “Non vedo da anni il Festival di Sanremo, sono sempre in giro a suonare”, mentre sulla musica trap, tra testi diretti, a volte espliciti e discutibili, ed autotune riflette: “Posso dire che è un genere con delle argomentazioni spesso futili, certo è di rottura, ma come sapete preferisco il versante della musica popolare che si colloca da sempre fuori dal circuito più conosciuto, ma che attrae anche i più giovani, contrariamente a quello che si possa pensare. Sono stato negli Stati Uniti e sono rimasto colpito che nella data di San Francisco, in California, c’erano ragazzi che conoscevano tutte le parole della taranta. Il legame con le radici c’è, resta solido, è una cosa che andrebbe raccontata”.

di Nicola Sellitti