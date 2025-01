Giorgia: “‘La cura per me’ mi ha emozionata al primo ascolto”

In gara a Sanremo 2025 con “La cura per me”, Giorgia si è raccontata a Milano, annunciando anche un tour per i 30 anni di “Come saprei”

Dopo un 2024 straordinario, tra musica, televisione e cinema, Giorgia è pronta a incantare ancora il suo pubblico con un 2025 ricco di importanti appuntamenti. La prima tappa sarà il Festival di Sanremo, dove Giorgia tornerà protagonista in gara con il brano “La Cura per me”. Un ritorno speciale che celebra i trent’anni dalla sua iconica vittoria con “Come Saprei”, il brano che l’ha consacrata come una delle voci più potenti ed eleganti della musica italiana.

Durante la conferenza stampa di questa mattina a Milano, Giorgia ha raccontato: “‘La cura per me’ è una canzone che già dal primo ascolto mi ha emozionata, come mi emozionano le canzoni di una volta. Ho sentito qualcosa dentro che mi ha fatto pensare che era davvero una di quelle canzoni che vuoi cantare. Dopo il provino qualcuno del team ha detto ‘la mandiamo a Carlo?’ Io mi sono messa le mani in faccia, non era previsto nei programmi tornare a Sanremo in gara”. Il brano, quest’anno, è piaciuto anche a suo figlio: “Ha preteso di sentire il mio brano e ha sentenziato: quest’anno meglio” ha scherzato.

E anche se i bookmaker la danno per favorita, Giorgia ha le idee chiare su come vuole vivere quest’esperienza: “Che ansia. Ho apprezzato la vibrazione positiva al brano. Di solito il pronostico non ci azzecca mai. Sanremo lo devono vincere i ragazzi, la mia gara è riuscire a fare bene ciò che devo fare. Il bello di avere un’altra età è vivere le cose in un altro modo”

A chi le chiedeva se questa canzone ha le carte in regola per poter diventare un nuovo inno generazionale, come altre sue hit del passato, Giorgia ha risposto: “Magari, ma per la mia generazione. A Slait, il mio direttore artistico, ho detto che prima di andarmene vorrei un’altra una canzone che resti. Spero sia questa, e se non lo sarà, continueremo a cercarla”. “Il Sanremo degli anni ’90 era un’altra cosa,” ha ricordato. “Non c’era tutta questa costruzione attorno al Festival e non ci rendevamo conto che stavamo cantando brani che avremmo portato con noi per 30 anni. Mi piacerebbe che questa canzone diventasse uno di quei pezzi che non posso lasciare fuori dalla scaletta dei miei concerti.”

Per festeggiare insieme al pubblico i trent’anni di “Come Saprei”, da giugno Giorgia tornerà live in tre scenari a dir poco peculiari:

13 GIUGNO | TERME DI CARACALLA di ROMA

25 LUGLIO | TEATRO GRECO di SIRACUSA

16 SETTEMBRE | REGGIA DI CASERTA (Piazza Carlo di Borbone)

Ma non finisce qui: a partire da novembre, porterà la sua musica nei principali palasport italiani. Il tour prenderà il via il 25 novembre a Jesolo, con la data zero, e proseguirà a Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari:

25 NOVEMBRE | JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO **data zero

06 DICEMBBRE | BOLOGNA – UNIPOL ARENA

08 DICEMBRE | FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

10 DICEMBRE | TORINO – INALPI ARENA

13 DICEMBRE | MILANO – UNIPOL FORUM

16 DICEMBRE | PADOVA – KIOENE ARENA

20 DICEMBRE |BARI – PALAFLORIO

di Federico Arduini