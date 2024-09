“Inter: due stelle sul cuore”, intervista al regista Carlo A. Sigon: “Dirigerlo è stato una sfida”

Dal 19 al 25 settembre arriva nelle sale italiane “Inter. Due stelle sul cuore”, il film-evento che celebra il 20° Scudetto. Diretto da Carlo A. Sigon, il film ripercorre la cavalcata che ha portato i ragazzi di Simone Inzaghi alla seconda stella, partendo proprio dall’ultimo derby vinto contro il Milan.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il Sigon che ci ha raccontato com’è stato dirigere il film e inserirsi nell’ambiente Inter: “Sono interista. È stata un’esperienza molto bella e molto stancante, perché è stato difficile partendo in corsa. In una stagione in corso non avevamo la certezza matematica che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto, l’avremmo avuta solo dopo un mese abbondante dopo l’inizio delle riprese. Era una sfida che in nessun modo non si poteva accettare”.

