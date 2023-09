Intervista a Manuele Fior, fumettista talentuoso nel panorama italiano

Ma se è vero che questa forma d’arte in Italia sta vivendo un’epoca d’oro, per Fior è bene stare attenti: «Noi italiani siamo conosciuti per sprecare molti tesori. Abbiamo avuto una fase in cui il fumetto ha fatto grandissime cose negli anni Settanta e Ottanta ma poi è ritornato nell’oblio per altri vent’anni». Sarebbe cosa buona che questa volta non succedesse e leggere di più, non soltanto fumetti, sicuramente aiuterebbe, «così non avremmo fenomeni come il libro di un generale che diventa best seller».

Di Federico Arduini