Simona Molinari Targa Tenco per “Hasta Siempre Mercedes”: “Un progetto voluto con determinazione”

Tra le voci più belle del panorama musicale italiano è impossibile non menzionare Simona Molinari, premiata alla cinquantesima edizione del Premio Tenco con la prestigiosa Targa Tenco per il miglior album di interprete, grazie al suo “Hasta Siempre Mercedes”. Non c’era occasione migliore per fare quattro chiacchiere con lei, emozionata per la sua seconda Targa, come fosse la prima: “Ogni volta mi emoziono per un momento diverso della mia vita, e questo progetto in particolare l’ho voluto con grande determinazione. L’ho portato avanti contro tutto e tutti, ma sono felice che sia stato apprezzato”, ci ha confidato Simona.

Il disco è nato da uno spettacolo di arte e musica realizzato insieme a Cosimo Damiano Damato, intitolato El Pelusa y la Negra e dedicato a Mercedes Sosa e Diego Maradona. È un incontro di mondi musicali diversi, come spesso accade nella carriera della Molinari: “Ho sempre mescolato generi senza rispettare le etichette. Ma una cosa che non farei mai è fare musica urlata, un inno all’aggressività e alla violenza. Credo che la musica sia uno strumento troppo potente per essere usato male: va usata con responsabilità e con cura. Ed è quello che cerco di fare”.

Tra i suoi nuovi progetti c’è anche quello di registrare nuove versioni dei brani dei suoi primi due album, perché non disponibili online, a partire dal 25 ottobre con “Amore a prima vista”: “Oggi sono diversa, e sarà un’occasione per arricchire quei brani con le contaminazioni di nuovi produttori”.

di Federico Arduini