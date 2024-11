Zucchero e l’arte della cover: “I was born to sing”

È in uscita domani, in formato fisico e digitale, Discover II, il nuovo album di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Il disco raccoglie 13 tracce (18 nella versione deluxe), reinterpretazioni di canzoni che Zucchero ha amato lungo la sua vita: “Tra i quasi 500 brani che avevo selezionato per Discover I, mi era rimasto qualcosa di irrisolto. Per mancanza di tempo, alcuni pezzi sono rimasti fuori. Negli ultimi anni, sempre in tour, ho approfittato dei momenti a casa per riprendere quei brani, rivestirli e riarrangiarli, cambiandone i suoni. Sono canzoni che ho sempre amato e che avrei voluto scrivere io”

Tra questi brani, alcuni appartengono al repertorio di Zucchero, altri provengono da quello di altri artisti. Non è semplicemente un album di cover, come ha spiegato lo stesso Zucchero durante la conferenza stampa tenutasi oggi al Teatro Lirico di Milano “Giorgio Gaber”: “Fare un disco di cover per me significa rielaborarle, trovare la mia cifra, stravolgerle un po’. Non basta che la voce sia l’unica differenza. Lavoro per farle diventare mie, come se fossero degli inediti”.

Tra le canzoni rivisitate, alcune sono meno note: “Rispetto a Discover I, ho cercato di inserire pezzi probabilmente poco conosciuti, per dar loro nuova vita e un nuovo vestito”, ha spiegato. Tra queste c’è anche Agnese di Ivan Graziani: “Secondo me, è stato forse uno dei primi rocker in Italia, con quella chitarra un po’ ‘marcia’… come la chiamo io!”.

Ma ci sono anche veri classici, come Knocking on Heaven’s Door di Bob Dylan. “Mi sono sempre detto di non toccare certi brani iconici: ‘Vola basso, se no rischi di beccarti il sasso’. Ma stavolta ho osato, accettando la sfida: ho ripensato il pezzo di Dylan come fosse la colonna sonora di un film western di Ennio Morricone,” ha raccontato Zucchero.

Quanto alle cover che altri artisti hanno realizzato delle sue canzoni, Sugar ha commentato: “Non ho mai creduto che la traduzione letterale di un testo in un’altra lingua possa funzionare. Quando hanno provato a tradurre le mie, spesso, sono venute fuori delle cagate…”.

Nel processo di adattamento dei brani al proprio stile, Zucchero, coerentemente con questo pensiero, ha riscritto il testo di alcuni pezzi. “Il primo è Amor che muovi il sole, che non è una traduzione letterale del brano originale dei The Killers, ma una riflessione sull’amore universale. Mi piaceva partire da questo concetto,” spiega. Un altro esempio è Chinatown dei Bleachers: “Mi era piaciuta molto la versione con Bruce Springsteen, e mi sono chiesto come l’avrei reinterpretata. Il risultato è Una come te in italiano.”

A che gli chiedeva la sua sull’AI, Sugar ha risposto: “Non mi interessa: Bruce dice “We were born to run”, Io invece “I Was born to sing”. Infine, c’è stato anche il tempo per una battuta agrodolce sulle presidenziali americane: “Io pensavo che vincesse la Harris…ne vedremo delle belle” con Donald Trump.

“Discover II” esce in formato CD, DOPPIO LP e DIGITALE e, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato CD autografato e in DOPPIO LP arancione autografato.

La versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il TRIPLO LP giallo trasparente e il CD deluxe. Entrambi i supporti contengono i 13 brani della versione standard e 5 bonus track.

Qui la tracklist della versione standard di “DISCOVER II”:

01. Amor Che Muovi Il Sole

02. Una Come Te

03. Just Breathe

04. Sailing

05. Acquarello

06. With Or Without You

07. Set Fire To The Rain

08. Agnese

09. Inner City Blues

10. Rapsodia

11. Knockin’ On Heaven’s Door

12. Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali)

13. I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe di “DISCOVER II”:

14. Senza Una Donna (Without A Woman) (Jack Savoretti, Zucchero)

15. Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari)

16. Just Breathe (Zucchero, Russell Crowe)

17. Overdose D’Amore 2024 (Salmo, Zucchero)

18. Io Vivo (In Te

di Federico Arduini