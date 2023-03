I “punti dell’invincibilità” a Chernivtsi con Giorgio Provinciali

Giorgio Provinciali, giornalista e corrispondente di guerra in Ucraina, ci racconta la vita a Chernivtsi, l’unica città non ancora colpita dai raid aerei russi. La tenacia e resilienza del popolo ucraino, l’orgoglio nazionalista e valori democratici ed europei sono raccontati in prima persona da Provinciali che ci fornisce anche le immagini del duro ed estenuante lavoro dei volontari che costruiscono le reti e il camouflage, le candele riscaldanti e altro materiale per i militari al fronte.

“Qui le persone sono sempre più unite. I punti simili a questo in cui mi trovo vengono ad esempio definiti “punti dell’invincibilità”: qui si legge, si prega, ci si scalda con del tè. Non si è mai persa la speranza“.

E agli italiani invia un messaggio: “Questa è una guerra ibrida che si combatte con le armi e a colpi di fake news. State attenti. Non si può non essere solidali con chi condivide i nostri stessi valori di libertà e democrazia”.

di Giorgio Provinciali e Raffaela Mercurio