Il Risveglio della Ragione, con Fulvio Giuliani

Per il ministro Matteo Salvini serve un tetto massimo del 20% di alunni stranieri per classe, ma tra l’indignazione e le ideologie, la realtà dei fatti mostra un’integrazione carente per tutti quei minori che si trovano nel nostro Paese. E poi, il caso Acerbi che ha scosso il calcio italiano sul tema del razzismo. Chi può mai sostenere che sia giusto condannare qualcuno senza uno straccio di prove?



Il commento mattutino, in diretta su Linkedin, del direttore Fulvio Giuliani. Appuntamento alla prossima settimana.