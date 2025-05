In diretta da Kyiv, “gli ucraini non aspettano di entrare in Europa, si sentono già europei” – IL VIDEO

“Il popolo ucraino non aspetta di entrare in Europa, si sente già europeo”. Sono le parole pronunciate dal nostro Umberto Cascone – in diretta da Kyiv – su Tgcom24 alla conduttrice Carolina Sardelli raccontando il clima che si respira nella capitale ucraina.

“Gli ucraini vogliono sapere da noi come stiamo in Europa – aggiunge – e ci dicono: ‘Manca poco perché prima o poi anche noi saremo come voi’”.