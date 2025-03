In Italia 4 famiglie su 10 non vanno dal dentista

Ci dev’essere qualcosa in più di un pur comprensibile e ancestrale terrore già al solo sentirlo nominare. Se una quantità inopinata di italiani evita di andare dal dentista. Perché si tratta di un numero spropositato già soltanto a leggerlo sotto forma di percentuale. A fronte di una media nazionale ferma al 61% di coloro che affidano i propri denti a uno specialista, c’è un preoccupante 60% di nostri connazionali che non lo farebbe neanche se volesse. Sono gli italiani che vivono al Sud. Molto più refrattari al gabinetto odontoiatrico di quanto non lo siano quelli del Centro (34%) o quelli del Nord (26%). I numeri provengono dall’Istat. E sono stati elaborati da Key-Stone, un osservatorio di ricerca nel settore dentale che li ha presentati durante il 22esimo Congresso internazionale della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp).

La spaccatura territoriale è evidente. Ci sono regioni virtuose come il Trentino-Alto Adige (dove l’84% non perde un appuntamento) o la Toscana (78%). E ci sono zone del Paese in cui lo specialista si vede col binocolo: Calabria (32% di pazienti), Sicilia (36%) e Campania (37%). Pesano le condizioni socio-economiche delle famiglie. Quelle che non hanno problemi di reddito frequentano il dentista nel 69% dei casi, quelle più in difficoltà non superano il 16%. Per gli esperti della Sidp le cure della salute orale sono a carico delle famiglie e la sanità pubblica non fa abbastanza, neanche dal punto di vista della prevenzione.

di Valentino Maimone

Video: Claudia Burgio